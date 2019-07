FOTO - Niente sorteggio per ADL e Chiavelli, entrambi avvistati a Roma in serata

Aurelio De Laurentiis ed Andrea Chiavelli, uomini impegnati per rinforzare il Napoli di Ancelotti. Il patron e l'amministratore delegato sono stati avvistati alla stazione di Roma, di ritorno da Milano. Entrambi, infatti, non hanno assistito alla stesura dei calendari, e cosi il treno dalla Lombardia li ha riportati nella capitale, come mostra uno scatto che sta facendo il giro dei social.

#Napoli - Intercettati #Adl e #Chiavelli alla stazione di #Roma di ritorno da #Milano. Il presidente e l'AD non hanno assistito alla stesura del calendario in quanto sono ripartiti alla volta di Roma alle ore 18. Possibili trattative in corso?



Via @ArtesiFranesco#LBDV pic.twitter.com/Aarzvq3loo — Le Bombe di Vlad (@BombeDiVlad) July 29, 2019