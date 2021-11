FOTO - Osimhen 'pazzo' di Koulibaly: "Grazie per tutto quello che hai fatto per me"

Nella sua intervista a Dazn, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha speso parole d'elogio per Victor Osimhen: "Il suo primo anno è stato molto difficile, ha ancora tanto da dimostrare. E' un ragazzo gentilissimo, umile, che fa pure ridere e fa tanti scherzi, soprattutto con Manolas. Gattuso lo ha aiutato, gli ha dato tanta forza e fiducia, e Spalletti sta completando il suo processo di crescita". Il bomber nigeriano lo ha ringraziato sui sui social con un post con tanto di cuori: "Grazie per tutto quello che hai fatto per me". Ecco il post:

Love you forever @kkoulibaly26 thank you for all you have been doing for me❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/wfEhZ9CU4H