FOTO - Osimhen si allena da solo in Nigeria: "Da queste parti trasformiamo il dolore in forza"

Dopo la sua vacanza a Capri, Victor Osimhen è tornato in Nigeria dai suoi cari e non intende perdere la forma fisica. L'attaccante del Napoli si allena da solo, in palestra e sul campo di calcio, e lo mostra sui social. "Da queste parti trasformiamo il dolore in forza", scrive l'ex Lille su Instagram come didascalia di una foto che lo ritrae alle prese con gli attrezzi.