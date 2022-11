FOTO - Ostigard si "spoglia" per i tifosi: il centrale resta in mutande a Bergamo

Leo Ostigard non conosce il freddo. A fine partita il centrale norvegese si spoglia per i tifosi nel senso che regala tutto a quelli presenti sugli spalti

Leo Ostigard non conosce il freddo. A fine partita il centrale norvegese si spoglia per i tifosi nel senso che regala tutto a quelli presenti sugli spalti - maglia, pantaloncini - e torna negli spogliatoi sorridente in mutande. Una scena che ha fatto il giro del web con la foto che vi proponiamo.