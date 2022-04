FOTO - Ounas recuperato per la Roma: "Felice di essere tornato"

Adam Ounas è tornato a disposizione di Luciano Spalletti.

Adam Ounas è tornato a disposizione di Luciano Spalletti. L'attaccante azzurro ha recuperato dai problemi muscolari, ha svolto questa mattina l'intera seduta in gruppo e sarà disponibile per la gara di lunedì contro la Roma. L'algerino carico dopo il recupero ha postato sui social una foto insieme a Malcuit e Anguissa, anch'essi arruolabili per la Roma, scrivendo: "Felice di essere tornato".