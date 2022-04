Report SSC Napoli - Stop per Meret, recuperati Ounas e Malcuit: novità per Fabiàn e Osimhen

Dopo la gara contro la Fiorentina, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center.

Dopo la gara contro la Fiorentina, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Questo il consueto report diffuso dal club: "Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle ore 19 allo Stadio Maradona. Il gruppo dopo una prima fase di torello e attivazione ha svolto lavoro atletico partita a campo ridotto ed esercitazione su possesso palla. A chiusura di sessione partita a campo ridotto.

Ounas e Malcuit hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Fabian e Osimhen hanno svolto lavoro preventivo personalizzato in palestra. Di Lorenzo e Petagna personalizzato in campo. Meret non ha svolto la seduta di allenamento per gastroenterite.