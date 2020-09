FOTO - Petagna già turista di Napoli: gli scatti del bomber in centro

Due assist, un gol col Pescara e anche un giro in centro per scoprire le bellezze della città di Napoli. Andrea Petagna ha pubblicato sui social alcuni scatti per le vie del centro. Ecco il suo post:

Visualizza questo post su Instagram NAPOLI Un post condiviso da ANDREA PETAGNA (@andreapetagna) in data: 12 Set 2020 alle ore 4:55 PDT