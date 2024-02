FOTO - Simeone carico per il ritorno: "Daremo tutto a Barcellona". Poi un 'grazie' speciale

Ieri contro il Barcellona, invece, Giovanni Simeone è subentrato a gara in corso e non è riuscito a timbrare il cartellino.

Al Real Madrid riuscì a realizzare un gol, rivelatosi poi inutile alla luce del risultato finale. Ieri contro il Barcellona, invece, Giovanni Simeone è subentrato a gara in corso e non è riuscito a timbrare il cartellino, anche per il poco tempo a disposizione in cui è comunque riuscito a calciare.

Ma ora il Cholito, per il quale le sfide contro squadre spagnole hanno sempre un sapore speciale, è carico per il ritorno in programma tra tre settimane a Montjuic: "Daremo tutto a Barcellona. Grazie mille, ancora una volta, per il vostro sostegno… Ora testa al campionato!".