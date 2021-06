FOTO - Ungheria, il ct punzecchia Neuer, Mbappé e CR7: "Ci vediamo in spiaggia!"

L'Ungheria ha venduto cara la pelle nel "girone della morte" ed è stata eliminata non senza qualche rimpianto. Alla fine, però, l'avventura delle squadre che hanno superato il turno nel Gruppo F è durata pochissimo: Germania, Francia e Portogallo, tre delle formazioni favorite per la vittoria di Euro 2020, sono uscite agli ottavi (i tedeschi per ultimi, oggi contro l'Inghilterra), e il CT dei magiari Marco Rossi ha punzecchiato i rivali postando su Instagram un fotomontaggio che lo ritrae su una spiaggia insieme a Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer e Kylian Mbappé. "Ci vediamo in spiaggia!".