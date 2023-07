FOTO - Weekend all’insegna dei motori per Rrahmani: è in Austria per il GP di Formula 1

Il difensore kosovaro del Napoli ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto nel box della Ferrari

© foto di www.imagephotoagency.it

Weekend all’insegna dei motori per Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro del Napoli ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto nel box della Ferrari in occasione del Gran Premio di Formula 1 al Red Bull Ring a Spielberg in Austria. Di seguito la foto.