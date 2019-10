FOTO - Weekend di relax per Allan: il brasiliano visita Parigi con la sua famiglia

Parigi sembrava essere nel suo destino, alla fine Allan è rimasto al Napoli - nonostante la corte del Psg di gennaio - ma in questo weekend ne ha approfittato per visitare la città francese. Lo scatto della sua dolce metà sui social permette ai tifosi azzurri di conoscere le mete dei calciatori ora che c'è la pausa. Allan, tra l'altro, non è stato convocato dal Brasile e quindi ne ha approfittato per godersi la famiglia.