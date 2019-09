FOTO - Younes esulta sui social: "Primi minuti in campo! Congratulazioni a Mertens!"

Solo pochi minuti per Amin Younes al debutto del Napoli al San Paolo. Il giocatore tedesco ha esultato attraverso Twitter: "Prima vittoria al debutto stagionale al San Paolo e primi minuti in campo Congratulazioni Mertens per i due gol".

