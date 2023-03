Fuga Scudetto, Kvara-mania e vetrina europea: il Napoli vola su Instagram, quasi +1mln dell’estate

Il Napoli vola in campo, vola in classifica e vola pure sui social. Dall'estate ad oggi la crescita sulle varie piattaforma è stata enorme

Il Napoli vola in campo, vola in classifica e vola pure sui social. Dall'estate ad oggi la crescita sulle varie piattaforma è stata enorme. Su Instagram si contano già un milione di follower in più dall'inizio di questa stagione. Merito sicuramente della vetrina europea, dello Scudetto quasi già vinto e anche di Khvicha Kvaratskhelia, le cui giocate stanno facendo il giro del mondo.