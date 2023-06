Garcia, la compagna: "Ringrazio i napoletani per i calorosi messaggi di benvenuto"

Francesca Brienza, giornalista e compagna del nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia, ha compiuto oggi 37 anni.

Francesca Brienza, giornalista e compagna del nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia, ha compiuto oggi 37 anni. Con una 'storia' su Instagram ha voluto ringraziare i propri follower per gli auguri, dedicando un pensiero anche ai tifosi del Napoli: "Ci tengo a ringraziare gli affetti, gli amici, i conoscenti, per gli auguri e le congratulazioni nonché tutti i napoletani per i calorosi messaggi di benvenuto che ricevo da ieri sera, data l'attualità".