Gattuso ha scelto la formazione: la svela Azzi di Repubblica sui social

Gattuso ha scelto gli 11 che questa sera scenderanno in campo alle 18.55 per affrontare il Rijeka. La svela sui social il giornalista di Repubblica Marco Azzi. Sarà 4-2-3-1 con 7 cambi rispetto alla gara contro il Sassuolo. In porta Meret, attacco affidato a Mertens e Petagna. Panchina per Insigne.