Foto Gioia negli spogliatoi: Starace in posa con Lukaku e Di Lorenzo

Il Napoli batte la Juventus 2-1 in rimonta, festeggia la settima vittoria consecutiva e allunga in classifica sull'Inter, aspettando il match di domani dei nerazzurri a Lecce. Grande gioia al termine del match all'interno dello spogliatoio azzurro del Maradona, il magazziniere Tommaso Starace ha postato su Instagram una sua foto in posa con il capitano Giovanni Di Lorenzo e l'autore del gol decisivo Romelu Lukaku. Di seguito lo scatto.