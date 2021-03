Giordano su Orsato: "Non serviva l'occhio elettronico, macchia non viene ripulita dall'ammissione"

Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, ha espresso attraverso i propri canali social alcune considerazioni dopo le dichiarazioni di Daniele Orsato sul famoso Inter-Juventus del 2018: "È la prima volta, penso l’ultima, che farò cenno ad uno degli episodi più evidenti (e anche determinante) degli ultimi anni, perché quel «giallo» negato a Pjanic in Inter-Juventus non fu un errore e basta, ma segnò una partita e un finale di campionato. E’ impossibile sapere come sarebbe andata, se l’arbitro se ne fosse accorto: magari la Juventus l’avrebbe vinta egualmente; o il Napoli si sarebbe sciolto lo stesso a Firenze, a prescindere. Non entro nelle divagazioni e nelle interpretazioni dei sogni e degli incubi.

Però per vedere quel fallo non sarebbe stato necessario un occhio elettronico, e quella macchia, come tante altre nella storia del calcio, resta, non viene ripulita dall’ammissione di Orsato. E’ diventato chiacchiericcio, un divertissiment per chi l’ha scampata, un tormento per chi ne ha subito gli effetti. E’ un’ombra che sta lì e ognuno nell’oscurità, è legittimato a vedere ciò che vuole. Triplice fischio, per il sottoscritto, su questo argomento.