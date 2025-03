Hernanes celebra la punizione di Dimarco a Napoli: “Un omaggio a Maradona”

Hernanes, ex fantasista di Lazio e Inter tra le altre, scomoda il più grande calciatore della storia per esaltare la punizione calciata da Federico Dimarco che ha regalato all'Inter il momentaneo vantaggio sul campo del Napoli, nel match scudetto di sabato scorso finito 1-1: "Il primo gol su punizione col piede mancino in questo stadio, da quando si chiama 'Maradona', non poteva che segnarlo lui. E' assolutamente il miglior mancino della Serie A, che opera d'arte. Rende omaggio al migliore di tutti", ha detto il Profeta nel corso di un intervento sulla sua pagina Instagram.