Canale8, Mele: "ADL disposto a stemperare clima con nuova vicinanza alla squadra"

Silver Mele, volto di Canale8, ha commentato attraverso i propri canali social la gara tra Napoli e Benevento: "E’ toccato a Koulibaly aprire e chiudere la sfida al Benevento, che è poi soltanto apripista del tour de force che vorrà il Napoli in campo cinque volte nei prossimi 18 giorni. L’ha aperta con le parole il campione franco senegalese ricacciando ogni potenziale alibi dopo l’amarezza del flop europeo. Deve correre il Napoli se non vuol mandare all’aria la stagione che è finora delle occasioni mancate.

Lo sa più di tutti De Laurentiis, disposto a stemperare gli effetti devastanti di un ultimo mese di violente buriane con rigenerata vicinanza a squadra, tecnico e direttore sportivo. Il futuro del club e le sue ambizioni passano dal presente. Per contratti da rinnovare o progetti da riscrivere ci sarà tempo. L’ingenuità del fallo di foga su Letizia, laddove si poteva tranquillamente evitare è l’unica nota stonata di una serata al Maradona che la squadra di Gattuso ha gestito con ordine, intelligentemente come si chiedeva/sperava alla vigilia. Un buon inizio cui bisognerà dar seguito incrociando le ambizioni emiliane di Sassuolo e Bologna, prima del nuovo assalto alle grandi Milan, Juventus e Roma.

La serie A pandemica 2.0 resta piena di incognite, lo dice la classifica dei piani alti, e affrontare il rush finale delle ultime quindici volate con il riverbero positivo dei rientri in rosa è affare ammaliante, da non sottovalutare. Ne da l’annuncio Mertens, che dopo 74 giorni ritrova campo (250esima in A) e gol. Corre e crossa come ormai si stentava a ricordare, tra rimpianti di ogni genere il fiero Ghoulam.

Quando saranno arruolabili Lozano, Osimhen, Manolas e Petagna l’arco azzurro avrà a disposizione tutte le frecce necessarie per la rincorsa al quarto posto. Il giudizio è sospeso ma in realtà serve a poco. Nessun dato parziale può interessare davvero al cospetto di quella continuità di prestazioni e risultati da cui passa il destino del Napoli".