Il Roma, Scotto: “Guai a pensare: non servono rinforzi. Sarebbe una follia”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite i suoi account social ha commentato il netto successo del Napoli sul Bayern Monaco: “Non commento il risultato perché le amichevoli estive non contano nulla, ma la prestazione e la qualità del gioco vanno elogiati. Il Napoli ha mostrato compattezza e organizzazione, a prescindere dagli interpreti. Guai a pensare che non sono necessari rinforzi. Sarebbe una follia”.

Non commento il risultato perché le amichevoli estive non contano nulla, ma la prestazione e la qualità del gioco vanno elogiati. Il Napoli ha mostrato compattezza e organizzazione, a prescindere dagli interpreti. Guai a pensare che non sono necessari rinforzi. Sarebbe una follia