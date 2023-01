Rai, Varriale: "Mou celebra il ko come una vittoria, questo deve esaltare tifosi del Napoli"

"Anche per la miglior Roma della stagione contro questo Napoli non c'è niente da fare".

"Anche per la miglior Roma della stagione contro questo Napoli non c'è niente da fare". Così scrive il volto della Rai Enrico Varriale, che su twitter commenta la sfida del Maradona: "Mourinho celebra la sconfitta del Maradona come fosse una vittoria e questo, al di là delle strategie mediatiche di cui José resta un maestro, deve esaltare i tifosi azzurri".