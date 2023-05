Rai, Varriale: "Visti gli altri campionati? Che impresa del Napoli!"

Enrico Varriale, giornalista Rai, tramite il suo account Twitter si è espresso così

Enrico Varriale, giornalista Rai, tramite il suo account Twitter si è espresso così: "In Bundesliga il Bayern ha vinto l'11° titolo consecutivo. In Premier League il Manchester City è al 5° trionfo negli ultimi 6 anni. In Liga il Barcellona si alterna da decenni con il Real Madrid al vertice. In Ligue1 vince sempre il PSG .Giusto per ribadire che impresa ha fatto il Napoli".