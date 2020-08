Iannicelli sul caso Ilicic: "Atalanta deve spiegare perchè non gioca!"

Peppe Iannicelli, con un messaggio su Twitter, torna a parlare della questione Josip Ilicic, che è tornato in patria e non giocherà con l'Atalanta la sfida dei quarti di Champions League con il Psg: "L'Atalanta deve spiegare ufficialmente perchè Ilicic non gioca. Per rispetto dei tifosi, la regolarità della competizione, la tutela degli interessi di club, sponsor, aziende e consumatori".