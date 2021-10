Il cantante Sannino a Koulibaly: "Io sono come te... non come loro che sono il nulla!"

Dopo il bruttissimo episodio di razzismo allo stadio Franchi di Firenze, il cantante napoletano Andrea Sannino ha postato su Instagram un bellissimo messaggio di solidarietà nei confronti di Kalidou Koulibaly: "Io sono come te... non come loro!!! Loro sono il nulla... nessuna specie, nessuna razza... letteralmente il NULLA!"