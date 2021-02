Il catenaccio non funziona con tutti

Dove vuoi andare così? Con questa paura, pensando di speculare per tutta la gara come si era fatto con la Juve. Il piano partita, un semplice e antico catenaccio, devastato in due minuti dalla freschezza del Granada, che spazza via il piano gara di Gattuso come fosse un castello di carta. Con l’assenza di Lozano che funge da evidenziatore per le carenze nel gioco di questo Napoli.



Tutto così precario, avvilente, rinunciatario. Senza nemmeno incazzarsi con se stessi, per quello che dovresti fare e non hai fatto. Piatto, tremendamente piatto questo Napoli. Che toglie ancora il sonno. E lascia poche parole, e quelle che sarebbero da pronunciare sarebbero vietate ai minori.