Il gattino bastona i due mostri: lo Spartak continua a prendere in giro Napoli e Leicester

Lo Spartak Mosca batte il Legia e vince il girone di Europa League davanti al Napoli per via degli scontri diretti, e il Leicester. l club russo, dopo i post social di sfottò nei confronti degli azzurri, ha continuato a prendere in giro Napoli e Leicester, le due grandi favorite del gruppo C rappresentate su Twitter come Godzilla e King Kong. Nel vignetta si vede la mascotte dello Spartak, armata di bastone, cacciare via i due mostri.