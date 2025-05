Il messaggio di Calzona: "Felice per Napoli. Complimenti a ADL, a Conte ed al club"

Il Napoli nella giornata di venerdì è diventato Campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia, così agli azzurri sono arrivati gli auguri da parte di società e personaggi sportivi da tutto il mondo. Anche l'ex allenatore azzurro Francesco Calzona, che è stato sulla panchina dei partenopei per quattro mesi nel 2024, ha scritto un messaggio su Instagram: "Felice per Napoli e per il Napoli.

Complimenti al club, al Presidente Aurelio De Laurentiis, al Mister, ai calciatori, a staff tecnico e medico, a tutti quelli che, attraverso il lavoro quotidiano, hanno contribuito a questo successo". Di seguito il post.