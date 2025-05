Lukaku negli spogliatoi omaggia Billing: "Ragazzi, lui l'ha salvata contro l'Inter"

Al rientro negli spogliatoi dopo la vittoria del campionato contro il Cagliari, Romelu Lukaku ci ha tenuto a fare un discorso davanti a tutti per omaggiare Philip Billing, ritenuto l'autore del gol-scudetto contro l'Inter. Queste le parole di Big Rom, che si è confermato un vero leader all'interno del gruppo: "Grazie a Philip ragazzi, lui l'ha salvata contro l'Inter!", e poi l'abbraccio tra il belga e il danese.

Lo Scudetto di Billing:

È l'11 gennaio 2025 quando la società azzurra annuncia il suo arrivo dal Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per oltre un mese rimane un fantasma, 0 minuti giocati, qualcuno inizia ad etichettarlo come "Dendoncker 2.0". La prima presenza la trova solo il 23 febbraio contro il Como, quando Anguissa è diffidato e non può rischiare di saltare il match-scudetto con l'Inter, in quella partita il Napoli perde. Così gli azzurri arrivano alla sfida coi nerazzurri dietro di un punto, e dopo 79 minuti sono sotto 0-1 per il gol di Dimarco: virtualmente a -4 e fuori dai giochi. È qui che entra in scena il gigante danese: Antonio Conte lo inserisce al posto di Gilmour e dopo otto giri d'orologio, al secondo tentativo Billing batte Martinez segnando il gol più importante dell'anno e forse della sua carriera.