Video McTominay perde cellulare in discoteca, tifoso lo ritrova: imperdibile la reazione di Scott

Ormai spuntano come funghi i video dei festeggiamenti dei calciatori del Napoli per lo Scudetto, e ognuno di questi è iconico e imperdibile. Stavolta tocca a Scott McTominay, che in discoteca perde il suo cellulare ma un tifoso azzurro lo ritrova e glielo restituisce: la reazione dello scozzese è incredibile.

Lo abbraccia, lo bacia e gli dice un paio di frasi difficili però da comprendere nella confusione. Di seguito il video.