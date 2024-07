Il Napoli ricorda i 40 anni dalla presentazione di Maradona: il racconto di Daniel Arcucci

vedi letture

Oggi 5 luglio 2024 è l'anniversario dei 40 anni dalla storica presentazione di Diego Armando Maradona allo Stadio che ai tempi si chiamava ancora San Paolo. Adesso a distanza di decenni l'arena di Fuorigrotta porta il suo nome, e la SSCNapoli non poteva non commemorarlo. Sui canali social ufficiali è stato pubblicato un filmato con il racconto del giornalista e biografo Daniel Arcucci: "

Quando Maradona il 5 luglio 1984 ha visto per la prima volta lo stadio vuoto, senza gente ancora, ha detto questo stadio ha cuore. Uno stadio del popolo. Questa è la prima cosa che ha pensato Maradona, che ha fatto un tiro e ha fatto un gol, e l'ha festeggiato da solo con un sorriso. Maradona quando è arrivato qui era discusso, non era il numero uno. È facile dirlo adesso, ma in quel momento era discusso. Vedere il nome di Diego allo stadio esattamente 40 anni dopo che è entrato per la prima volta, è parlare di eternità. Maradona non ha giocato soltanto con la maglietta della società e del club, ha giocato con la bandiera di tutta, tutta la città". Di seguito il video.