Incredibile da Torino: tifosi Juve sospettano una fuga strategica di Insigne dalla nazionale

Una fuga strategica per Lorenzo Insigne: questa l'accusa che arriva da parte del mondo social di stampo bianconero. A riportarlo è il portale TuttoJuve.com, che scrive: "Lorenzo Insigne, fantasista del Napoli, ha lasciato il ritiro della nazionale azzurra ieri in seguito ad una telefonata ricevuta intorno alle 19:00: i motivi della decisione di Insigne sarebbero personali e coperti da privacy, ma molti tifosi della Juventus, a mezzo social, stanno ipotizzando una fuga "strategica" del giocatore dal ritiro azzurro, dal momento che sabato il Napoli sarà chiamato ad affrontare proprio i bianconeri in casa.

Insigne avrebbe dovuto giocare da titolare in Italia-Lituania di stasera, ma dopo la telefonata ricevuta ha avuto l'ok di Mancini per lasciare il ritiro azzurro.