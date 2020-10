Islanda-Italia U21 rinviata, Alvino punge i complottisti: “Direttore ASL Islanda tifa Napoli”

La UEFA ha deciso di rimandare Islanda-Italia Under 21, qualificazione per i prossimi Europei di categoria, a causa della positività di alcuni azzurrini. La situazione è molto simile a quella che abbiamo visto con Juventus-Napoli, dopodiché si è sviluppato un gran polverone. Il parallelismo, in maniera ironica, viene fatto anche da Carlo Alvino tramite i social: "Ufficiale. Rinviata la gara under 21. Interessante scoperta il direttore della ASL Reykjavík 1 pare sia tifoso del Napoli".

#IslandaItalia Ufficiale. Rinviata la gara under 21 Interessante scoperta il direttore della ASL Reykjavík 1 pare sia tifoso del Napoli 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #ridiamocisu — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 9, 2020