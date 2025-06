Nunez dà l'ok al Napoli! Romano: "Apertura totale, contatti proficui. Ora le cifre..."

Darwin Nunez apre ufficialmente al Napoli. Nel weekend il club azzurro ha ottenuto l'ok dell'attaccante del Liverpool al progetto. Lo fa sapere Fabrizio Romano, esperto di mercato, tramite il proprio canale Youtube: "Posso garantirvi che dopo i contatti che ci sono stati nel weekend tra Darwin Nunez e il Napoli, c'è un'apertura totale, c'è un gradimento totale da parte del giocatore al Napoli, al progetto, ad Antonio Conte, alle idee presentate dal club. Darwin Nunez apre in maniera totale al Napoli.

Questo può essere significativo perché avere i giocatori dalla propria parte è fondamentale. Poi sappiamo che su Nunez ci sono tanti club, che c'è una richiesta economica molto importante da parte del Liverpool. Il Napoli sente di avere l'ok di Nunez, ora bisogna far quadrare i numeri con il Liverpool e con gli agenti. Si continuerà a lavorare in settimana in questo senso. Il Napoli continua a lavorare a fuoco lento su quest'operazione, sapendo dell'apertura del giocatore.

Dall'Arabia Saudita restano interessati al giocatore. Quindi non stiamo dicendo che Nunez sarà sicuramente un giocatore del Napoli, ma nel weekend è arrivata un'apertura importante al progetto Napoli. Il Liverpool ha speso tanto per Nunez, prendendolo dal Benfica, per cui vorrà rientrare dell'investimento il più possibile. Ecco perché bisogna far tornare i numeri di quest'affare. Ma avere Nunez che apre le porte è qualcosa di importante".