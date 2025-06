Ndoye, il motivo per cui il Bologna non vuole inserire contropartite è legato al bilancio

Il Napoli è forte del 'Sì' di Dan Ndoye ed è pronto a sedersi nuovamente col Bologna per chiudere l'affare. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il club felsineo non vorrebbe inserire contropartite nell'affare per questioni di bilancio: "Se in passato, per ammorbidire la spesa, il Napoli avrebbe voluto inserire Ngonge, stavolta il tentativo starebbe per coinvolgere Alessandro Zanoli (25 pure lui a ottobre), esterno di fascia destra, che nella sua carriera ha iniziato dal basso e che Vieira al Genoa ha lasciato evolvere, inventandoselo anche come terzo offensivo.

Zanoli è un’opzione però laterale, se ne può parlare a parte, il Bologna gradirebbe prenderlo in prestito - poi si capirebbe le modalità del riscatto - e comunque tenere separate le due questioni, perché Ndoye è fonte di ricchezza, consente di addobbare il proprio bilancio per poi garantirsi nuovi investimenti, considerata la fertile fantasia di Sartori".