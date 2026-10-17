Juan Jesus risponde ad un tifoso sui social: “Restare? Per ADL e Manna ero vecchio…”

Juan Jesus risponde a un tifoso del Napoli sui social e tira in ballo De Laurentiis e Manna.

Juan Jesus torna a far parlare di sé con una risposta sui social che chiama direttamente in causa il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il direttore sportivo Giovanni Manna. L’ex difensore azzurro, rispondendo a un tifoso che avrebbe voluto vederlo ancora con la maglia partenopea, ha lasciato intendere che la sua partenza fosse legata a valutazioni sull’età. Una dichiarazione accompagnata da un’emoticon sorridente, ma destinata a far discutere.

Juan Jesus, la risposta social sul Napoli: il riferimento a De Laurentiis e Manna

Tutto nasce dal commento di un sostenitore azzurro, che scrive: “Oggi con noi potevi benissimo giocare tu, con tutto il rispetto per Badiashile, ma per noi sarai sempre un giocatore del Napoli. Hai sempre messo la faccia su ogni cosa e questo dimostra l’uomo vero che sei. Un abbraccio BatJuan”. Non si è fatta attendere la replica di Juan Jesus, che ha risposto: “Chiedi a ADL e Manna, perché loro ero troppo ‘vecchio’”, aggiungendo un’emoticon che ride fino alle lacrime. Parole che sembrano rappresentare una frecciata alla dirigenza azzurra e alle scelte compiute sul mercato, proprio mentre il Napoli attraversa un momento complicato sul piano dei risultati.