Guida per Sassuolo-Napoli, Pistocchi: “Scelta sua o imposizione di Orsato?”

La designazione di Marco Guida per la trasferta del Napoli a Sassuolo continua a far discutere. Maurizio Pistocchi solleva un interrogativo.

Una designazione che apre più di un interrogativo. Marco Guida è stato scelto da Daniele Orsato per dirigere Sassuolo-Napoli, nonostante nell’aprile 2025 avesse manifestato la volontà di non arbitrare più gli azzurri per motivi legati alla propria provenienza. Il direttore di gara, nato a Pompei e appartenente alla sezione di Torre Annunziata, si troverà dunque per la prima volta a dirigere una partita dei partenopei, in un contesto che inevitabilmente riporta d’attualità le sue precedenti dichiarazioni.

Pistocchi sulla designazione di Guida: “Scelta sua o imposizione di Orsato?”

Sulla vicenda è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi, che attraverso un post pubblicato su X ha espresso perplessità sulla scelta, interrogandosi sulle ragioni che hanno portato alla designazione del fischietto campano: “Dopo aver annunciato, nell’aprile 2025, di non voler più arbitrare il Napoli per ‘motivi ambientali’, Guida di Torre Annunziata torna a dirigere i partenopei nella delicata trasferta di Sassuolo. La domanda è: si tratta di una scelta sua o di un’imposizione di Orsato? Perché se si tratta di una scelta di Guida è sicuramente apprezzabile e coraggiosa, ma non si capisce se sia cambiato l’ambiente esterno o il suo sentire; se invece si tratta di un’imposizione di Orsato è rischiosa: pensate a cosa potrebbe succedere in caso di errori a favore o a sfavore?”.