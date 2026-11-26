Guida per Sassuolo-Napoli, Capuano sottolinea: “Orsato è stato di parola”

Il designatore Daniele Orsato ha scelto il fischietto di Torre Annunziata per dirigere la sfida tra Sassuolo e Napoli. Giovanni Capuano commenta la scelta.

Una designazione che non è passata inosservata quella di Marco Guida per Sassuolo-Napoli. Il direttore di gara, nato a Pompei e appartenente alla sezione di Torre Annunziata, dirigerà per la prima volta in assoluto una partita degli azzurri. Una scelta particolare, soprattutto alla luce delle sue precedenti dichiarazioni: nell’aprile 2025, infatti, Guida aveva spiegato di non voler arbitrare il Napoli per evitare possibili problemi legati alla propria provenienza, nonostante fosse ormai decaduto il vincolo territoriale per le designazioni. Il designatore Daniele Orsato ha quindi deciso di affidargli la direzione della sfida contro il Sassuolo.

Capuano sulla designazione di Guida: “Orsato è stato di parola”

Sulla scelta di Orsato si è soffermato anche il giornalista di Panorama e Radio 24, Giovanni Capuano, che ha commentato la designazione attraverso un post pubblicato su X: “Orsato è stato di parola: Marco Guida designato per una partita del Napoli. Nell'aprile 2025 aveva spiegato di non voler arbitrare i partenopei, lui di Torre Annunziata, per non avere problemi. Mariani torna ad arbitrare nel massimo campionato un mese dopo la pessima prestazione di Inter-Fiorentina e lo fa con un match di livello alto come Como-Juventus”.