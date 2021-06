Juve ammessa (per ora) in Champions, Ziliani: "Atto dovuto dell'Uefa, si aspetta la Corte del Lussemburgo"

Secondo quanto riportato dall'ANSA, la Uefa ha ammesso Juventus alla prossima edizione della Champions League. Il giornalista Paolo Ziliani ha spiegato su Twitter la decisione del massimo organo europeo: "Essendo stato “temporaneamente sospeso” il procedimento disciplinare, si tratta di un atto dovuto verso i 3 club ribelli. Quando la Corte del Lussemburgo si esprimerà in merito all’istanza del tribunale di Madrid, l’UEFA saprà se avrà il via libera per le sanzioni oppure no".

Essendo stato “temporaneamente sospeso” il procedimento disciplinare, si tratta di un atto dovuto verso i 3 club ribelli. Quando la Corte del Lussemburgo si esprimerà in merito all’istanza del tribunale di #Madrid, l’#UEFA saprà se avrà il via libera per le sanzioni oppure no. https://t.co/97ohOtGV1E — Paolo Ziliani (@ZZiliani) June 15, 2021