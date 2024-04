Juve Stabia in B, ADL sui social: "Complimenti per la promozione!"

Attraverso un tweet sul suo profilo X, Aurelio De Laurentiis ha fatto i complimenti alla Juve Stabia per la promozione in Serie B, con una vena scherzosa

Attraverso un tweet sul suo profilo X, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto i complimenti alla Juve Stabia per la promozione in Serie B, con una vena scherzosa: "Forza Juve……..Stabia! Complimenti per la promozione!!".