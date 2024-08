Video Kim capitano in Corea: scherza con Son dopo l'amichevole vinta dal suo Bayern

Kim Minjae torna in patria grazie la Bayern Monaco, in tourneé in Corea del Sud. L'ex difensore del Napoli sta svolgendo una serie di amichevoli internazionali con il club bavarese, la prima giocata e vinta 2-1 a Seoul sabato contro il Tottenham.

Per l'occasione Kim ha indossato anche la fascia da capitano davanti al pubblico del World Cup Stadium. Un vero omaggio del Bayern per il coreano che ha orgogliosamente indossato i galloni da capitano davanti ai propri connazionali. Al termine del match l'ex azzurro ha scherzato con l'altro coreano in campo, Son del Tottenham. Di seguito le immagini postate su Instagram da Kim.