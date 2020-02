Koulibaly out a Cagliari, Alvino: "Non sarà rischiato, il Napoli vuole tutti al top per il Barcellona"

Kalidou Koulibaly non farà parte della spedizione azzurra verso Cagliari. A rivelarlo è Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna e Radio Kiss Kiss Napoli, spiegandone anche il motivo: "Lo staff tecnico e quello medico del #Napoli stanno lavorando per avere tutti al meglio della condizione per la gara con il Barcellona del 25 febbraio. In quest’ottica domenica non sarà rischiato Koulibaly che salterà la trasferta di Cagliari.

