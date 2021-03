L’ammissione di Orsato, arrivano le domande (senza risposta) di Pistocchi

Dopo le parole pronunciate ieri dall'arbitro Daniele Orsato circa l'episodio della mancata espulsione a Pjanic in occasione di Inter-Juventus della stagione dei 91 punti del Napoli di Sarri, il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi ha avanzato le sue domande (senza risposta) tramite Twitter: "Orsato dice “Ero troppo vicino, non ho visto quello che la tv mi ha mostrato dopo, e il VAR non poteva intervenire. Rimane l’errore” Ma perché allora aveva il cartellino in mano? E perché ha ammonito D’Ambrosio? E c’è stata comunicazione con il VAR? Troppe domande senza risposta".

