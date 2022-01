La Nigeria batte l'Egitto, Osimhen fa i complimenti ai compagni: "Prestazione straordinaria"

La Nigeria, orfana di Victor Osimhen, vince la gara d'esordio del Gruppo D di Coppa d'Africa contro l'Egitto. Decide una rete di Iheanacho al 30'. Al termine del match l'attaccante del Napoli ha voluto complimentarsi con i suoi compagni di nazionale, tramite un post sui social: "Congratulazioni ragazzi, prestazione straordinaria continuiamo a costruire su questo slancio".

Congratulations guys,amazing performance🇳🇬we continue to build on this momentum