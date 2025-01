Longhi: “Inter rimontata nei finali perché Zielinski, Asllani, Frattesi non valgono i titolari…”

Il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana 2024/25 rimontando l’Inter da 2-0 a 2-3.

Il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana 2024/25 rimontando l’Inter da 2-0 a 2-3. Nel day after, il giornalista Bruno Longhi, sul suo profilo X sottolinea: “C’è un errore di base quando si giudica l’Inter e si tenta di spiegarne le (rare) sconfitte. Si pensa che abbia la rosa più completa , ed è vero. E che la squadra sia la più forte: ma lo è solo quando la sua cifra tecnica complessiva non viene impoverita dai cambi.

Se andate a rivedere gli 11 che erano in campo nei finali delle partite con Juventus (4-4),Leverkusen (0-1) e nella Supercoppa col Milan (2-3) ve ne renderete conto. Perché Asslani non è Chalanoglu. Taremi non è Thuram, Frattesi non è Barella, Zielinsky non è Mkhitarian, Carlos non è DiMarco, e così via. I calciatori non sono tutti uguali e non incidono alla stessa maniera. Considerazione banale, ma talvolta necessaria per spiegare il motivo per cui la stessa squadra non è sempre la stessa squadra. E può anche perdere o non vincere contro avversari ritenuti inferiori”.