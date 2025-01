Video “Manda il video a Kvara”, virali i video della squadra dall’interno del pullman a Capodichino

Una notte che in pochi scorderanno. Il Napoli dopo aver espugnato il Gewiss Stadium di Bergamo ha ricevuto un'incredibile accoglienza al suo rientro in città. Almeno 5mila tifosi azzurri hanno accolto la squadra all'esterno dell'Aeroporto di Capodichino, come vi abbiamo mostrato con i video realizzati dal nostro inviati.

Increduli ed entusiasti i giocatori all'interno del pullman con le immagini subito virali sui social. Tra questi Giovanni Simeone ha postato le immagini in una diretta su Instagram. Il Cholito, mentre filmava, ha anche letto anche alcuni messaggi dei tifosi. “Manda il video a Kvara”, è il commento di un azzurro che si ascolta dal pullman. Di seguito le immagini diventate virali sui social.