Delirio a Capodichino! Almeno 5mila tifosi accolgono la squadra dopo Bergamo

Oggi alle 02:50

Erano già diverse centinaia all'1, ma alle 2.20 - quando la squadra ha lasciato Capodichino - almeno 5mila tifosi in delirio hanno salutato la squadra di Antonio Conte dopo l'entusiasmante vittoria per 3-2 sul campo dell'Atalanta. La squadra è atterrata intorno alle 2.10 e dopo una decina di minuti c'è stato il bagno di folla che ha moltiplicato quanto accaduto già alla vigilia e che aveva colpito molto Conte come dichiarato pubblicamente.

Un colpo d'occhio incredibile che ha ricordato quanto accaduto dopo Juventus-Napoli dell'anno dello Scudetto, ma ovviamente qui manca tanto e l'iniziativa nasce per ringraziare la squadra nonostante il divieto di trasferta e non certo per festeggiare. Ecco i video realizzati dal nostro inviato.