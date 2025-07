Napoli pesantissimo e cade nel primo test: a sorpresa l'Arezzo vince 2-0

Il Napoli perde a sorpresa 2-0la prima amichevole del ritiro di Dimaro-Folgarida contro l'Arezzo. I primi quarantacique minuti sono stati dominati da qualche folata di Noa Lang e dai passaggi di alta qualità di De Bruyne, ma per il resto il Napoli si è mostrato abbastanza lento in fase di manovra. Si fanno sentire i carchi di lavoro di Conte di questi primi giorni di ritiro. I ragazzi di Cristian Bucchi invece hanno resistito, mostrato maggiore brillantezza e qualche folata, tra cui quella che ha portato al calcio di rigore trasformato da Pattarello.

Il secondo tempo della gara ha visto i molteplici cambi di Conte dare nuove energie, ma nonostante questo il Napoli non è riuscito nell'intento di ribaltare il risultato. La stanchezza anche in questo secondo tempo ha prevalso: solo Neres e Lukaku, subentrati a Lang e Lucca, hanno creato occasioni non trovando però mai la via della rete. L'Arezzo nel finale ha trovato anche il raddoppio. Il risultato testimonia come gli azzurri siano ancora in una fase di preparazione massima in cui soprattutto la forma fisica non è assolutamente delle migliori. I prossimi giorni di ritiro saranno importanti per correggere anche gli errori visti quest'oggi in campo.