Mazzocchi saluta il piccolo Daniele: "Ci hai insegnato a vivere senza preoccuparci del futuro"

Come tutto il Napoli, anche Pasquale Mazzocchi ha dedicato sui social un pensiero a Daniele, il giovanissimo tifoso azzurro scomparso ieri.

L'esterno del Napoli ha scritto un toccante messaggio in una 'storia' Instagram: "Hai aiutato numerosi individui a riscoprire la propria forza, dopo che la vita li aveva convinti della propria debolezza. Hai incoraggiato molti sconfitti a superare i propri fallimenti. Hai teso la mano a tanti caduti nel momento del bisogno, dando loro una motivazione valida per rialzarsi. Ci hai insegnato a vivere giorno dopo giorno senza preoccuparci del futuro, cancellando il passato. Ciao Daniele, vivrai in ognuno di noi. Riposa in pace".