Meret, lo sfogo della moglie: “Per tutti gli insulti e la maleducazione che hai subito!”

vedi letture

Non solo Alex Meret. Il giorno dopo la vittoria dello Scudetto, sui social, anche la moglie del portiere del Napoli si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Per tutte le critiche, per tutti gli insulti, per tutte le persone che non ti conoscono e parlano di te anche come uno, per la maleducazione che ogni anno ho letto, anche quando facevi bene per loro era tutto facile". Comincia così un lungo messaggio a difesa del numero uno azzurro che ha appena conquistato il secondo scudetto in tre anni con la maglia del Napoli.

"Silenzioso ma rumoroso a modo tuo, educato, a volte anche atroppo ma siamo cresciuti così, professionale, umile...". Insomma, una vera e propria dedica ma anche un messaggio per zittire le tante critiche ingiuste che Meret ha ricevuto nel corso di questi anni.