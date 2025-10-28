Alvino: "Hanno provato a fermarci con rigore inesistente! Ma Conte vince alla Conte"
Il giornalista Carlo Alvino, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria esterna del Napoli contro il Lecce: "Così si vince in Italia, alla Antonio Conte! Contro tutto e tutti. Ci avevano provato stasera a fermarci con un rigore contro inesistente. Il Napoli torna ad essere una squadra ad immagine e somiglianza del suo grande allenatore.
Senza subire gol, non accadeva da agosto (grazie anche ad un monumentale Milinkovic Savic che para il rigore “regalato” ai salentini), con una sola rete del “solito” straripante Anguissa, lottando, battagliando, soffrendo. Insomma stasera è bastato essere sporchi, brutti e cattivi per tornare a vincere in trasferta. Si vince così! E ci piace. Se ne facesse una ragione chi storce il naso cui suggerisco di guardare la classifica. Continuiamo a divertirci".
